Bei einem Mehrjahresvertrag gibts einen «Treuerabatt» von einigen Franken. Besteht auch ein Interesse an privaten Zusatzversicherungen (VVG) erhält Comparis weitere 20 Franken. Zum Vergleich: Bei Verivox, dem Portal der deutschen Mediengruppe ProSieben Sat.1, kostet eine Grundversicherungsofferte 40 Franken. 60 Franken sind es, wenn auch ein Interesse an Zusatzversicherungen besteht. Der in Lausanne domizilierte Vergleichsdienst bonus.ch verlangt 20 bis 40 Franken pro OKP-Anfrage sowie bei gewissen Fällen 10 bis 15 Franken für VVG-Anfragen.