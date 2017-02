Ray Soudah, Gründer der auf Beratungsdienstleistungen bei Übernahmen und Fusionen spezialisierten Firma Millenium Associates, sagt: «Die von Boris Collardi getätigten Akquisitionen waren nicht billig, aber sehr vernünftig.» Mit den höheren Volumen liesse sich der Effekt schrumpfender Einnahmen pro Kunde kompensieren: «So können Finanzinstitute, die mehr Vermögenswerte verwalten, ihre Profitabilität verbessern.»

Gut für Collardi ist: In Zukunft lässt sich nicht nachprüfen, wie hoch der Anteil seiner Akquisitionen am Geschäftserfolg ist. Dies sagt Andreas Venditti, Bankenanalyst der Bank Vontobel: «Nach der Integration der übernommenen Firmen wird deren Anteil am Betriebserfolg und am Gewinn üblicherweise nicht mehr gesondert ausgewiesen.» Apropos Reingewinn: Im vergangenen Geschäftsjahr belief er sich auf 622 Millionen Franken.

Erwiesenermassen Spuren hinterliessen die Akquisitionen im Eigenkapital: Die harte Kernkapitalquote beläuft sich noch auf 10,6 Prozent. Sie sei zwar «relativ tief», räumt Sprecher Vonder Mühll ein, übersteige die regulatorischen Anforderungen aber komfortabel: «Mit unserem stabilen Geschäftsmodell generieren wir stetig Kapital und die Quote wird dadurch laufend ansteigen.» Dank den Akquisitionen sei die Bank für die Zukunft gut aufgestellt: «Wir sind in allen Märkten präsent, in denen wir tätig sein wollen.»