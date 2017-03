Xi strebt eine weitreichende Modernisierung des Militärs an, dazu gehören unter anderem Tarnkappenjets, Anti-Satelliten-Raketen und neue U-Boote. China, das über die weltweit grössten Streitkräfte verfügt, will damit seinen Machtanspruch auch weit vor seinen Küsten demonstrieren.

"Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um der Volksbefreiungsarmee eine bessere wissenschaftliche und technologische Unterstützung zu geben", sagte Xi der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Der Präsident forderte eine engere zivile und militärische Zusammenarbeit bei der Ausbildung hoch qualifizierter Soldaten.

Die von Xi vorangetriebene Militärreform hat aber auch für Kontroversen gesorgt. In den vergangenen Monaten häuften sich Proteste von aus dem Militär ausgeschiedenen Soldaten, die einen Mangel an Unterstützung beklagten. Ausserdem ist auch das Militär Ziel von Xis Kampf gegen Korruption in der Volksrepublik.