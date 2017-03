Der Konzern habe sich an die geltenden Steuergesetze gehalten, teilte Caterpillar am Freitag mit. Die Steuerbehörde IRS zweifle aber die Steuererklärungen des Unternehmens für die Jahre 2007 bis 2012. Caterpillar habe das Schreiben der Behörde am Donnerstag erhalten und prüfe es gegenwärtig. Der Konzern kooperiere mit der IRS.

Vor einer Woche hatten Ermittler im Rahmen einer Razzia drei Caterpillar-Gebäude im Bundesstaat Illinois durchsucht. Laut einem Zeitungsbericht der "New York Times" wirft die Behörde dem Konzern Steuerbetrug über ausländische Sparten vor. Caterpillar selbst hatte angegeben, dass die Ermittlungen mit Gewinnen bei der Schweizer Tochterfirma Caterpillar SARL zusammenhängen könnten.