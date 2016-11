Der Black Friday gilt in den USA traditionell als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Er fällt immer auf den vierten Freitag im Monat, dem Tag nach dem Erntedankfest Thanksgiving.

Da die meisten US-Amerikaner diesen Tag als Brückentag nutzen und erste Weihnachtseinkäufe tätigen, machen die Geschäfte jeweils grosse Umsätze. Befeuert werden diese durch Sonderangebote, Rabatte und Werbegeschenke.

Zur Herkunft des Begriffs Black Friday gibt es unterschiedliche Theorien. Populär ist etwa die Erklärung, dass die Händler an diesem umsatzstarken Tag aus dem Minus herauskommen - also schwarze Zahlen schreiben. Der Begriff könnte aber auch von den Menschenmassen auf den Strassen und in den Einkaufszentren herrühren, die aus der Entfernung wie eine einzige schwarze Masse erscheinen.