Aber die Wahrscheinlichkeit, dass über 50-Jährige ausgesteuert werden, ist grösser. Warum ist dann die Kritik, dass die Seco-Zahlen diese Gruppe unterschätzen, falsch?

Die Arbeitslosenversicherung berücksichtigt mit einer längeren Taggeldbezugsdauer für Personen ab 55 Jahren, dass ältere Personen zum Teil länger brauchen, um eine neue Stelle zu finden. Dies spiegelt sich vollständig in den Zahlen des Seco. Gleichzeitig ist der Anteil der über 50-Jährigen an den Ausgesteuerten leicht überdurchschnittlich. Wenn sie bei einem RAV registriert bleiben, erscheinen sie weiterhin in der Seco-Statistik. Viele ziehen es aber vor, sich nicht weiter zu melden. Sie werden dann in der BFS-Erwerbslosenstatistik erfasst.

Was passiert mit den Ausgesteuerten?

Wie eine aktuelle Studie bestätigt, waren von allen Ausgesteuerten ein Jahr nach der Aussteuerung rund die Hälfte wieder erwerbstätig. Über mehrere Jahre betrachtet, waren insgesamt sogar neun von zehn Ausgesteuerten wieder auf am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass Arbeitsverhältnisse nach einer Aussteuerung etwas instabiler sind. Die Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und von Aussteuerungen ist daher in der Arbeitslosenversicherung eine wichtige Zielsetzung. Von einer Aussteuerung sind gering qualifizierte Personen überproportional betroffen. Knapp die Hälfte der Ausgesteuerten sind Ausländer.

Wie geht es dem Schweizer Arbeitsmarkt denn derzeit?

Den Umständen entsprechend sehr gut. Seit 2008 durchlief er mehrere heftige Erschütterungen: Die Finanzkrise von 2008/2009, die Eurokrise ab 2010, der erste Frankenschock 2011 bis zum zweiten Frankenschock 2015. Es ist erstaunlich, wie gut sich der Arbeitsmarkt in der Schweiz hält. Ende Februar waren knapp 160 000 Personen oder 3,6 Prozent bei einem RAV als arbeitslos gemeldet.

Im Januar betrug sie 3,7 Prozent

Ja, die Zeitungen titelten «höchster Wert seit fünf Jahren». Dabei war die Zahl nur saisonal bedingt so hoch. Der Januar ist immer der schlechteste Monat. Danach geht die Quote runter. Im Juli dreht der Saisoneffekt und die Quote steigt wieder bis Dezember. Die um diese Effekte bereinigte Arbeitslosenquote liegt seit Oktober 2015 bei 3,3 Prozent. Das ist nur leicht über

dem langjährigen Schnitt von 3,2 Prozent.

Sind Sie optimistisch für das laufende Jahr?

Für die Schweiz bin ich immer optimistisch. Wir haben einen hoch flexiblen Arbeitsmarkt und eine vergleichsweise geringe öffentliche Verschuldung. Sobald die Zinsen steigen, werden andere Staaten hohe Schuldzinsen zahlen müssen, was auf das Wirtschaftswachstum drücken wird. Auch der demografische Wandel ist bei uns weniger ausgeprägt als im Rest Europas – dank der Zuwanderung. Politisch ist die Schweiz zudem ein Hort der Stabilität.

Hat die Schweiz denn überhaupt keinen Reformbedarf?

Nicht am Arbeitsmarkt. Aber es gibt sicher ein paar wichtige Baustellen – etwa die Altersvorsorge oder die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Oft wird der Anstieg der Gesundheitskosten mit der demografischen Alterung begründet. Doch von der Alterung hat das Gesundheitswesen noch kaum etwas zu spüren bekommen. Das wird erst kommen, wenn die Baby-Boomer pflegebedürftig werden, also in 10 bis 15 Jahren.