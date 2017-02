Unter dem Strich schloss die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) das Geschäftsjahr 2016 mit einem Reingewinn 133,6 Millionen Franken. Das sind 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die BLKB am Freitag mitteilte. Die Gewinnsteigerung ergibt sich im Wesentlichen, weil die Bank weniger Reserven für allgemeine Risiken bildete. Mit 60 Millionen Franken ist die Ausschüttung an den Kanton leicht höher als im Vorjahr, heisst es in der Mitteilung.

Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung der Bank nahm im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent ab auf 183,4 Millionen Franken. Der Geschäftsertrag ging insgesamt leicht um 0,9 Prozent zurück auf 368,3 Millionen Franken zurück.

Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Zinsengeschäft, das um 1,1 Prozent auf 285 Millionen Franken zulegte; dem stand ein Rückgang von 7,8 Prozent auf 57,4 Millionen Franken im Kommissionsgeschäft und ein Rückgang von 3,7 Prozent auf 17,6 Millionen Franken im Handelsgeschäft gegenüber. Mit diesen Rückgängen sitzt die BLKB im gleichen Boot wie andere Banken auch. Zudem ging der übrige ordentliche Erfolg zurück, vor allem weil Sondereffekte im Vorjahr 2016 weggefallen sind.

Auf der Kostenseite nahm der Geschäftsaufwand um 3,0 Prozent auf 162,2 Millionen Franken zu. Der Personalaufwand stieg um 2,6 Prozent, weil die Anzahl der Vollzeitstellen um 18 auf 657 erhöht wurde. Um deutlichere 3,6 Prozent nahm der Sachaufwand. Als Grund dafür gibt die Bank an, sie habe die Infrastruktur modernisiert und in die digitale Weiterentwicklung investiert.

Die BLKB hat weitere Gelder angezogen: Der Neugeldzufluss kletterte auf 553,7 Millionen Franken von 236 Millionen im Vorjahr. Dabei sei die Weissgeldstrategie weiter konsequent umgesetzt worden, betont die Bank. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 1,9 Prozent auf insgesamt 15,7 Milliarden Franken.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 gibt sich die BLKB in ihrer Mitteilung zurückhaltend. Sie erwartet ein "Ergebnis unter dem Vorjahr".