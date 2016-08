Dietrich sagt, er blicke «verhalten positiv» in die Zukunft. Laut einer Umfrage des Branchenverbands rechnen 36 Prozent der befragten Unternehmer mit höheren Aufträgen aus dem Ausland. Überwunden sei die Baisse aber noch nicht ganz, so Dietrich. Und Hess sagt, angesichts der Tatsache, dass kein weltwirtschaftlicher Boom in Sicht sei, könne man nicht von einer «euphorischen Weiterentwicklung» sprechen.

Denn die gegenüber der Vorjahresperiode teilweise besseren Zahlen basieren auf einem tiefen Vorjahreswert. Die Exporte der Branche sind mit 31,6 Milliarden Franken im ersten Halbjahr praktisch gleich hoch wie im Vorjahressemester. Zugelegt haben die Ausfuhren von Präzisionsinstrumenten, Elektrotechnik und Metallen. In der «Königsdisziplin» der Schweiz, dem Maschinenbau, sind sie allerdings nochmals um 2,1 Prozent gesunken.

Beschäftigung steigt wieder

Erhöht hat sich der Absatz mit Kunden im EU-Raum und den USA. Deren Exportanteil hat sich innert vier Jahren von 9,7 auf 12,5 Prozent erhöht. Wichtigster Markt bleibt mit einem Anteil von 60 Prozent die EU. Hier erhöhten sich die Ausfuhren um 3,4 Prozent. Gewachsen ist der Absatz insbesondere mit deutschen, französischen und spanischen Abnehmern. Stark rückläufig waren hingegen die Lieferungen nach Asien, Russland sowie Brasilien. Hier belief sich das Minus auf 41 Prozent.

Positiv ist hingegen, dass im vergangenen Quartal die Beschäftigtenzahl erstmals wieder leicht angestiegen ist. Die MEM-Industrie beschäftigt aktuell 321 000 Angestellte. Das sind 9800 weniger als vor der Aufhebung des Euro-Mindestkurses und gar 30 000 weniger als 2008.

Denn Industriefirmen bauen heute ihre Kapazitäten vor allem im Ausland aus, wie Zahlen der Nationalbank belegen. 2004 beschäftigten die MEM-Branchen im Ausland ungefähr gleich viele Mitarbeiter wie heute in der Schweiz. 2014, also noch vor Aufhebung des Euro-Mindestkurses, waren es bereits 498 000, also rund 180 000 mehr also vor zehn Jahren.

Ein Beispiel dafür ist die Reichle & De-Massari AG in Wetzikon, wo Hans Hess als Verwaltungsratspräsident engagiert ist. Die Firma entliess 2015 in der Schweiz wegen der Frankenstärke 50 Personen. Laut Hess hat das Unternehmen in der Schweiz noch 300 Stellen.

Gemäss Geschäftsbericht 2015 baute die Firma in Bulgarien aber 250 Arbeitsplätze auf. Dort befinde sich nun der grösste Produktionsstandort. Das sei innert weniger Jahre geschehen, so Hess. Ausgebaut wurde auch der Sitz in Polen. In Indien verdoppelte sich die Produktion.