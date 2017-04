Einmal einfach nur abschalten. Verschwinden von der digitalen Bildfläche und eintauchen in die einfache Welt des Daseins ohne «online» zu sein. Für viele heute ein unbekanntes Terrain, aber eine erholsame Vorstellung. Mit dem «Digital Detox Trend» hat die sogenannte digitale Entgiftung nach Amerika längst auch Europa erreicht. Die Bewegung versteht sich als Bruch gegen die ständige Erreichbarkeit. Digital Detox-Apps sind kein neues Phänomen und sollen dem Menschen dazu verhelfen, seine Handy-Nutzdauer einzudämmen. Im Interent werden Digital Detox-Lager angeboten – der Ideenreichtum kennt keine Grenzen.

Die Reisesuchmaschine kayak.ch hat die 100 beliebtesten Reiseziele der Schweizer unter die Lupe genommen. Dabei analysierte das Onlineportal, an welchen Destinationen Reisende am ehesten für ein paar Tage der digitalen Welt entfliehen können. Wo gibt es am meisten Hotels ohne Wifi-Ausstattung?

Kuba ist Spitzenreiter

Nirgendwo ist es einfacher, einen digitalen Detox zu erfahren als in Havanna. In der kubanischen Metropole, mitten in der Karibik, bieten ganze 98 Prozent aller Hotels kein Wifi an. Dies ist ein absoluter Spitzenwert. Gefolgt wird Havanna von weiteren «exotischen» Destinationen: In Nassau, Manila und Seoul verfügt rund ein Drittel der Hotels keinen kabellosen Internetanschluss. Chinas Hauptstadt Peking figuriert mit einer 24 Prozent-Quote auf Rang fünf.