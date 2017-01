Die Schweizer Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum gar nur um 23 Prozent. Für das überproportionale Wachstum der Gesundheitskosten verantwortlich sind für EY Fehlanreize, Ineffizienzen sowie externe Faktoren wie der medizinische Fortschritt, die Zunahme chronischer Erkrankungen und die Überalterung der Gesellschaft. Eine Trendwende sei nicht in Sicht.

Und was ist mit den neuen Technologien? Bisher ist durch neue Technologien so ziemlich alles billiger geworden – nur nicht die Krankenkassenprämien. Dabei hätte die Digitalisierung ein gewaltiges Effizienzsteigerungspotenzial. EY schätzt die «Luft», die noch in den Kosten der Krankenkassen drin ist auf etwa 20 Prozent – wie der Bundesrat in seiner Reform «Altersvorsorge 2020».

Die Krücken der Kassen

Es sei im Interesse der Krankenversicherer, einen Beitrag zu mehr Effizienz im Gesundheitswesen zu leisten. Die Branche liefere sich einen wenig produktiven Verdrängungswettbewerb.

Weiter sei die Branche wie kaum eine andere politischem, regulatorischem, demografischem und technologischem Wandel ausgesetzt. Branchenfremde Unternehmen wie Google seien im Begriff, auf den Krankenversicherungsmarkt zu drängen.

«Betrachtet man alle diese Faktoren, wird schnell klar: Das heutige Geschäftsmodell der Krankenversicherer ist mittel- bis langfristig gefährdet», sagt Alexander Lacher, Mitverfasser der Studie und Co-Leiter Krankenversicherungen von EY Schweiz.