Die Todesopfer seien inzwischen aus der von einem Privatunternehmen betriebenen Grube geborgen worden, hiess es unter Berufung auf die Behörden der Provinz Heilongjiang vom Freitagabend. Das Unglück hatte sich bereits am Dienstagabend nach einer Explosion in der nicht registrierten Kohlengrube nahe der Stadt Qitaihe an der Grenze zu Russland ereignet.

Insgesamt wurden 22 Bergarbeiter verschüttet. Nach einem Arbeiter werde noch gesucht, er scheine unter den Trümmern noch am Leben zu sein. Die Versuche, zu ihm vorzudringen, würden durch Gesteinsbrocken in den Tunneln behindert.

Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen hunderte Kumpel ums Leben, 2015 waren es offiziellen Zahlen zufolge knapp 600. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht gelten häufig als Ursachen.

Erst Anfang November waren bei einer Gasexplosion in einer Kohlegrube nahe der südwestchinesischen Stadt Chongqing 33 Bergleute gestorben. China ist der weltgrösste Kohleproduzent und auch der grösste Konsument.