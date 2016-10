Vor dem EM-Achtelfinal waren die Meinungen gemacht: Ja, Italien spielte eine gute Vorrunde, aber diese Spanier sind dann doch eine Nummer zu gross. Aber die Italiener überraschten ihren Gegner und die ganze Fussballwelt. Mit schnörkellosem Spiel, mit Direktheit und Spielfreude zwangen sie den Gegner in die Knie.

Die Niederlage war für Spanien ein weiterer Tiefschlag nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase vor zwei Jahren an der Weltmeisterschaft. Wenn die zwei Mannschaften heute in der WM-Qualifikation aufeinandertreffen, lechzen die Iberer nach Rache.