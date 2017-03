Nur, mit 55 ist er kein gefragter Mann. Im Trend sind die jungen Trainer mit dem Tablet unter dem Arm. Kommt dazu, dass Andermatt in den letzten Jahren durchgereicht wurde. Von der Super in die Challenge League und danach sogar in die 1. Liga. «Niemand weiss, was mit mir passiert wäre, wenn wir mit YB dieses Spiel gegen Basel gewonnen hätten», sagt Andermatt. «Aber es ist mir zu plakativ, alles nur auf diese eine Niederlage zu reduzieren.»

Freundlichkeit als Schwäche

Andermatt muss nicht befürchten, dass man ihn überschätzt. Eher das Gegenteil. Natürlich, weil er zuletzt keine grossen Stricke zerrissen hat. Aber halt auch, weil er ein anständiger Typ ist. Kein Marktschreier und erst recht kein Selbstdarsteller. Sondern einer, dem man Fähigkeiten zur Empathie attestiert. Zu lieb und zu nett, schnöden die Kritiker.

Andermatt, als Spieler elfmal für die Schweiz aufgelaufen, sagt: «Lieb, nett, anständig – das unterschreibe ich sofort. Aber ich bin auch konsequent, was kein Widerspruch ist. Und warum soll man nicht lieb, nett und anständig sein? Sind das etwa Tugenden, die verwerflich sind?» Nein, aber sie sind in der machoiden Welt des Fussballs eine Falle für jeden Trainer, weil es aus dieser Softie-Schublade fast kein Entrinnen mehr gibt.

Ob das gerecht ist? Diese Frage stellt sich Andermatt nicht. Er bemüht die Schubladisierung nicht mal als Erklärung. Das wäre ihm zu billig.

Paradoxe Erfolgsmeldungen

Ein guter Verkäufer in eigener Sache ist der Zuger wahrlich nicht. Sechs Monate hat er in Bellinzona gratis gearbeitet. An die grosse Glocke hat er das nie gehängt. Sowieso: Wenn er an die Zeit in Bellinzona denkt, ist nicht der Ärger über den Konkurs der vorherrschende Gedanke. Sondern die Genugtuung, dass 18 der 22 Spieler ihren Beruf bei einem anderen Klub fortsetzen konnten. Natürlich dank grosser Mithilfe von Andermatt. «Aber das ist doch normal», sagt er bloss.