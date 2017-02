Schon wieder die Slowakei! Diese Woche bereist die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zum 16. Mal seit 1997 die Slowakei – notabene mit der personell schwächsten Auswahl der Neuzeit. Wenn wir den Halbfinal des Turniers in Nitra heute Freitag gegen Weissrussland gewinnen, treten wir am Samstag zum 65. Mal gegen die Slowaken an. Für den Hockey-Chronisten sind Reisen in die Slowakei längst zur Definition der Langeweile geworden.

Wer indes ein Flair für Kultur und Geschichte hat, freut sich jedes Jahr auf den Ausflug ins obere Ungarn. Oberungarn hiess das heutige slowakische Staatsgebiet, als es zur österreichisch-ungarischen Vielvölkermonarchie gehörte.