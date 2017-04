Es ist eine alte Eishockey-Weisheit: «Im Sommer legt man die Grundlage für eine lange, erfolgreiche Saison.» Sprich: Wer während der Meisterschaftspause hart an seiner körperlichen Verfassung arbeitet, der erntet spätestens im nächsten Frühling, wenn es in den Playoffs um den Meistertitel geht, die Früchte der Anstrengungen.

Der EV Zug und der HC Davos liefern sich derzeit einen Abnützungskampf auf höchstem Niveau. Heute Abend stehen sie sich zum sechsten Halbfinalduell gegenüber. Gewinnt der HCD, dann entscheidet am Dienstag das siebte und letzte Spiel der Serie darüber, wer in den Final gegen den SC Bern einzieht. Während die Berner also nun bis am kommenden Donnerstag die Füsse hochlagern und sich erholen können, geht das unerbittliche Kräftemessen zwischen EVZ und HCD weiter. Und die grosse Frage lautet: Wie weit reichen die Kräfte?

Sommertraining extrem wichtig

Klar ist, dass das Sommertraining, das vor sieben Monaten abgeschlossen wurde, zum jetzigen Zeitpunkt durchaus noch einen gewissen Einfluss hat. Alex Chatelain, der Sportchef des SC Bern, erklärt: «Fakt ist: Wenn man im Sommer nicht gut arbeitet, läuft man diesem Defizit während der ganzen Saison hinterher und hat früher oder später ein Problem.»