Fan-Chor wünscht sich Wenger weg

Im Zentrum der Kritik steht aber nach wie vor Trainer Arsène Wenger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Schon während der Partie sangen die «Gunners»-Fans lautstark «Arsène Wenger, we want you to leave» («Arsène Wenger, wir wollen, dass du gehst.»). Höhnisch stimmten die Palace-Fans mit ein und skandierten ihrerseits: «Arsène Wenger, we want you to stay» («Arsène Wenger, wir wollen, dass du bleibst.»).

Der Franzose analysierte die Situation hingegen gewohnt sachlich. «Ich habe Arsenal mehr als 1100 Spiele lang gecoacht und wir sind uns nicht gewohnt, so zu verlieren. Wir müssen jetzt schnell reagieren.» Die Reaktion der Fans kann Wenger nachvollziehen. «Ich wünsche mir zwar, dass sie das Team unterstützen. Aber ich kann verstehen, dass sie extrem frustriert sind. Das sind wir alle.»