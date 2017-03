Als der Welt- und zweimalige Europameister im Sommer 2014 von Real Madrid in die Bundesliga kommt, schlägt er dort ein wie eine Bombe. Jürgen Klopp, damals Trainer von Bayern-Rivale Borussia Dortmund, nennt Alonsos Debüt gegen Schalke 04 nur zwei Tage nach dessen Transfer eine "Offenbarung". Es sei "verrückt" gewesen, wie Alonso das Spiel gelenkt habe, "so etwas habe ich noch nie gesehen, er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler".

Alonso spaltet Kritiker und Bewunderer

In der Folge scheiden sich jedoch die Geister an Alonso. Die Zeit nennt ihn den "Überschätzten", Kritiker schimpfen ihn als zu langsam und anfällig für aggressives Pressing. Die FAZ dagegen lobt den "Gott der einfachen Dinge" mit der "Gelassenheit eines Zen-Meisters". Alonso ist Passmaschine und Ballmagnet, in einem Spiel gegen den 1. FC Köln ist er unglaubliche 206-mal an der Kugel. Ähnlich stilbildend waren im defensiven Mittelfeld zuletzt nur Barcelonas Ikonen Xavi und Sergio Busquets.

Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola meinte einmal, wenn seine Mannschaft das Spiel nicht kontrolliere, sei Alonso "in einem Monat tot", weil er dann immer dem Ball hinterherlaufen müsse. Nun, er fühle sich "noch gut", sagte Alonso jetzt, aber es sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen: "Ich wollte meine Karriere auf dem höchsten Niveau beenden, und Bayern ist das höchste Niveau."