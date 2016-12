Die Zahlen sprechen ein eindeutiges Bild. In der aktuellen Saison hat Hoarau 12 Spiele bestritten. In diesen hat YB 26 Punkte gewonnen, also 2,16 im Schnitt. Während der fünf Spiele, die Hoarau verletzt verpasste, jedoch nur 1,2 Punkte im Schnitt.

Das Phänomen ist kein Zufall. Auch in der Saison 2015/16 ist der Unterschied zwischen dem «YB mit Hoarau» und dem «YB ohne Hoarau» gross. Etwas mehr als einen Punkt im Schnitt gewann YB mit Hoarau mehr als ohne ihn. Auch Trainer Adi Hütter hat den Wert von Hoarau längst erkennt. Er sagt: «Steht er auf dem Platz, sind auch seine Mitspieler einige Prozente besser. Allein schon seine Präsenz ist für uns Gold wert.»