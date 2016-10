Ist der sanfte Riese (192 cm/85 kg) ein Lotter-Goalie geworden? Nein. Aber er ist nicht mehr dazu in der Lage, die defensiven Nachlässigkeiten seiner Vorderleute auszubügeln. Zug hat sich zu einem Spitzenteam der Kompromisse entwickelt. Offensiv spektakulär, aber nicht treffsicherer als die anderen Spitzenteams. Robust, mit ein paar Bösewichten, aber nicht härter als der Durchschnitt der Liga. Defensiv eigentlich solid, aber nicht solider als der Durchschnitt.

So ist Zug nicht playofftauglich und nur bedingt für die Champions Hockey League bereit. Das Hinspiel haben die Zuger in Berlin gegen die Eisbären in einer rauen Partie 0:4 verloren. Gegen ein Team, das viel weniger Talent hat und an einem guten Abend vom Eis gefegt werden müsste. Aber das Spitzenteam der Kompromisse fühlt sich nur in einem durchschnittlichen Spiel wohl. Also in der beschaulichen Welt der Qualifikation. Sobald es richtig rumpelt – wie zuletzt in den Playoffs und im Hinspiel der Champions League – verlieren die Zuger.

Meister dank Rock ’n’ Roll

Die Mannschaft ist talentierter als das bisher einzige Meisterteam im Frühjahr 1998. Damals wurden die Zuger Meister, weil sie wilde, raue Rock ’n’ Roller waren. Angeführt von den Rumpel-Verteidigern Dino Kessler und Patrick Sutter und mit den Stürmern Misko Antisin und Bill McDougall, welche zugleich auch Meister der Provokation waren. Inzwischen ist aus dem EV Zug ein Musterunternehmen geworden und der Präsident und der Sportchef wären ob der meisterlichen Zustände des Frühjahres 1998 entsetzt. Zug soll professionell und anständig sein. Gutschweizerisch eben.