Von dieser neuen Eishockeybegeisterung will auch die NHL finanziell profitieren und die Olympischen Spiele 2022 als Bühne nutzen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat allerdings verlangt, dass die NHL die Entscheidung für oder gegen beide kommenden Olympischen Spiele gleichzeitig trifft. Es will ein Rosinenpicken der Nordamerikaner verhindern, die die Spiele 2018 in Südkorea offenbar als lästig ansehen, während sie sich sehr gerne 2022 in China vermarkten würden.

Der kanadische Reporter und NHL-Kenner Elliotte Friedman schreibt: «Ich denke die NHL würde sehr gerne nicht an die Spiele in Südkorea gehen.» Das Problem ist allerdings, dass das Olympische Eishockeyturnier vor allem in Kanada unheimlich beliebt ist. Auch die Spieler würden sehr gerne nach Südkorea reisen, um ihr Land zu vertreten. Wenn nun die Klubbesitzer ausschliesslich aus finanziellen Gründen eine Teilnahme ihrer Spieler verhinderten, würde sich die öffentliche Meinung sehr schnell gegen sie richten.