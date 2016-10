Zurzeit sind bei Gemperles in Hallwil noch drei weitere russische Athletinnen untergebracht. Sie alle bereiten sich auf den Weltcupfinal vom Wochenende in und um Aarau vor. Natalia befindet sich zwar nicht mehr in der WM-Traumform, dennoch hat sie sich für den Langdistanz-Wettkampf vom Samstag viel vorgenommen.

Schliesslich ist es neuerdings so etwas wie ihr Heimrennen. Sie schaut ihren Mann an und sagt: «Wir haben gemeinsam viel über das Terrain gesprochen und auch oft in solchem Gelände trainiert. Überall im Wald hat es Dornen. Zum Glück aber auch viele Wege, auf die man ausweichen kann.» In der Favoritenrolle sieht sie sich aber trotz ihrer zunehmenden Routine in den typisch «grünen» Mittellandwäldern nicht. «Ich bin im Rennen quer durch die Dornenfelder nicht so gut wie die Schweizer», sagt sie.

Die passionierte Naturfotografin, die diese Leidenschaft mit ihrem Ehemann, dem Profi-Fotografen, teilt, bevorzugt die direkte Route quer über Stock und Stein. Das hat sie aus ihren vielen Aufenthalten im hohen Norden mitgenommen. Und von Ehemann Rolf die Weisheit, dass der direkte Weg nicht immer der schnellste ist. Mit einer gewagten Umlaufroute legte sie an der Weltmeisterschaft die Basis für die viel beachtete Silbermedaille in der Königsdisziplin Langdistanz.