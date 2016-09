Wie sieht die neue Strategie der Young Boys aus? Es soll vermehrt in den eigenen Nachwuchs und dort in bessere Trainer investiert werden. Die Rihs-Brüder rechnen vor, dass sie in den sieben Jahren als Klub-Besitzer gegen 50 Millionen Franken aus dem eigenen Sack eingeschossen hätten. Eine Zahl, die Bickel schliesslich den Job gekostet hat. «Es geht einfach nicht, dass man jedes Jahr sagt: noch ein paar Millionen, noch ein paar Millionen. Man investiert gerne, wenn man einen Return-on-Investment hat.» Bis vor wenigen Monaten war Bickel aus Sicht der Rihs-Brüder noch «der beste Sportchef der Schweiz».

Was ist mit den öffentlich gewordenen Verkaufsabsichten? Hansueli Rihs: «Wir sind hier in einem Juwel von einem Stadion und man muss den Brand YB europaweit hoch ansiedeln.» Es gebe immer wieder Leute, die Interesse zeigen. «Wir wollen eine Berner Lösung. Am schönsten wäre es, wenn sich eine Berner Gruppierung zusammenraufen würde.» Ein Traum, der momentan so weit von der Realität entfernt ist wie der nächste YB-Meistertitel.