Spüren Sie die Entspannung körperlich oder mental?

Vor allem psychisch. Der Druck macht müde oder man fühlt sich müde. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich müde Beine habe. Doch die Messungen zeigten, dass ich topfit bin.

Sie messen Ihre körperliche Fitness?

Wir haben seit diesem Jahr ein Gerät, mit dem wir am Morgen nach dem Aufstehen Messungen machen. Es zeigt an, wie fit man ist, wie das Nervensystem funktioniert, wie der Puls ist. Aufgrund dieser Daten wissen wir, in welchem Bereich wir an diesem Tag trainieren. Man darf das nicht überbewerten, aber ich hatte zum Beispiel zwei Tage vor dem Slalom eine 10, das ist der höchste Wert, das macht dann Freude.

Sie brauchen die Bestätigung einer Maschine, damit Sie sehen, dass alles gut ist?

Es ist sicher nicht schlecht, vor allem in diesen Situationen, in denen ich nicht einschätzen kann, ob nun meine Beine müde sind oder mir einfach alles zu viel ist. Am Renntag messen wir auch, aber dann werden die Zahlen ausgeblendet. Wenn ich eine 5 hätte, würde ich denken: Heute kann ich nicht Ski fahren. Nach dem Rennen schaue ich die Zahlen am Abend manchmal an. Ich hatte schon eine 3 und fuhr auf das Podest.

Was hat bei Ihnen die Leidenschaft für das Skifahren geweckt?

Wir sind von klein auf Ski gefahren, die ganze Familie liebt diesen Sport.

Um so gut zu werden, wie Sie es heute sind, braucht es aber mehr. Was treibt Sie an?

(überlegt lange) Das Ziel im Leben ist, dass man glücklich ist, und das bin ich am meisten beim Skifahren. Das ist meine Leidenschaft, mein Hobby, das mein Leben ausfüllt. Ich habe zum Beispiel nie gewusst, was ich für einen Beruf lernen will. Ich weiss noch heute nicht, was ich sonst in meinem Leben gemacht hätte. Deshalb erachte ich es als extremes Privileg, dass ich das tun kann, was ich gerne mache. Ich habe so viele gute Leute kennen gelernt, beste Freundinnen gefunden und habe ein cooles Team, mit dem ich arbeiten darf. Es gibt viele Sachen, die ich dank dem Skifahren habe.

Apropos Team. Viele Spitzenathleten sind in einem Privatteam unterwegs. Wäre das auch ein Weg für Sie, um den letzten Schritt in Richtung Mikaela Shiffrin zu machen, die im Slalom dominiert?

Solange ich ein so gutes Team habe, ist das kein Thema. Ich bin nicht der Typ, der sich selber etwas aufbaut. Ich bin Teamplayer. Mir tut der Druck im Team gut. Ich werde besser durch andere. Wenn meine Kolleginnen schneller fahren als ich, pusht mich das. Das hat man im Privatteam nicht.

Sie fahren fast immer auf das Podest, aber Shiffrin ist einfach noch schneller. Nervt das?

Bisher war das kein Problem, weil ich immer Passagen hatte, mit denen ich nicht zufrieden war. Wenn ich einmal zwei perfekte Läufe haben sollte und ich immer noch hinter ihr liege, dann ist das schon ernüchternd. Und ja: Sie hat die letzten vier Grossanlässe gewonnen. Das ist schon bitter.