Der Anästhesist hält sich im Hintergrund, er organisiert, bucht Flüge. Seinetwegen zog die Familie nach New Hampshire, in den Nordosten der USA. Mikaela war gerade acht Jahre alt – und sie hasste es. Anstatt in den Rocky Mountains durch den «Champagne Powder» zu schweben, sollte sie von nun an auf einem Hügel im nasskalten Schnee ihren Schwung trainieren.

Hier am Storrs Hill machte sie bis zu 25 Läufe pro Tag, 84 Höhenmeter vom Anfang des Lifts bis zu dessen Ende. Im Auto auf dem Weg zum Hügel machte sie ihre Hausaufgaben. Immer an ihrer Seite – schon damals – Mutter Eileen.

Die Eltern, ehemalige Skirennfahrer auf nationalem Niveau, hätten sie nie zu etwas gezwungen, sagt Shiffrin. Zufällig wurde sie trotzdem nicht zur Überfliegerin. Am Anfang gings um den Spass, Tiefschnee fahren, Buckelpisten. Im Sommer fuhr Mikaela Einrad, jonglierte, als sie damit durchs Quartier fuhr.

Eileen stellte Parcours aus Besenstielen auf, damit sie lernt, wie man am besten durch Kippstangen schlängelt. All das hat Shiffrins Stil geprägt. Er ist unverkennbar: Der Oberkörper ruhig, fast still, die blitzschnellen Kantenwechsel kommen aus Hüfte, Beinen und Knie.

Am Anfang war es nur Spass, doch die Bestimmung war irgendwie immer klar: Mikaela gehörte ganz nach oben. In ihrer Freizeit studierte sie Videos von Marlies Schild, ihrem grossen Vorbild. Als sie mit 16 Jahren erstmals auf ein Weltcuppodest fuhr, triumphierte Schild.

Shiffrin drehte sich zur Österreicherin um und sagte zu ihr: «Oh mein Gott, ich bin ein so grosser Fan von dir.» In der folgenden Saison gewann sie erstmals, 24 Slaloms bis heute. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften krallte sie sich Gold, auch bei Olympia in Sotschi. Sie ist das Mass aller Dinge, sie ist da, wo sie immer hinwollte. Dafür hat sie alles gegeben, dafür rennt und schwitzt sie.

Denn Shiffrin will alles, Gold in allen Disziplinen nächstes Jahr in Pyeongchang, davon träumt sie. Aber sie musste merken, alles geht nicht. Unter dem Speedtraining litt ihr Slalom. Sie weiss: Die Konkurrenz schläft nicht. Shiffrin: «In Wendys Augen sehe ich dieses Feuer. Es sagt: Ich komme, um dich zu holen. Eines Tages wird sie zuoberst stehen.»