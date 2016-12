In der Gruppenphase zwei Siege gegen die schwächer eingestuften Estland und Deutschland und eine Niederlage gegen Finnland: Bis jetzt ist die WM in Lettland so verlaufen, wie man es sich vom Schweizer Nationalteam gewohnt ist. Sind Sie zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft?

David Jansson: Zufrieden ist das falsche Wort. Das bin ich selten. Ich denke, dass wir viele gute Sachen gezeigt haben. Automatisch gegen Estland und Deutschland zu gewinnen, ist für uns nicht so selbstverständlich wie für Finnland und Schweden, deren Niveau allgemein höher ist. Doch vor allem im Spiel gegen Deutschland haben wir wie ein Top-Team ausgesehen. Auch wie wir gegen Finnland zurückgekommen sind, gefiel mir. Das zeigt, dass wir eine Winnermentalität haben und ein unbequemer Gegner sein können.

Das Gruppenspiel gegen Finnland ging nach einer spektakulären Aufholjagd der Schweizer knapp mit 4:6 verloren. Was hat den Unterschied gemacht?

Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir früher enge Spiele gegen Schweden oder Finnland verloren, war der Grund recht einfach zu finden: Wir haben feige oder passiv gespielt. In diesem Fall war dem überhaupt nicht so. Wir haben besonders in den letzten zehn Minuten die Initiative ergriffen und so gespielt, wie ich es mir wünsche. Ich hatte sogar das Gefühl, dass Finnland etwas Angst vor uns bekommen hat. Der Sieg der Finnen war dieses Mal wohl eher Zufall, so wie es im Unihockey eben gehen kann. Wir waren alle sehr enttäuscht nach dem Spiel.