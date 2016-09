Am Sonntag sassen der frühere Fussball-Profi und der älteste Sohn des Paares, Brooklyn (17), neben "Vogue"-Chefin Anna Wintour in der ersten Reihe, als Beckham ihre Kollektion präsentierte. "Was für eine tolle Show. Gut gemacht, Mum", gratulierte Brooklyn.

Die Mode-Designerin, die als Sängerin bei den Spice Girls bekanntgeworden war, postete auf Instagram eine Karte ihrer Kinder mit der Aufschrift: "Viel Glück mit der Show, wir lieben dich, Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper".

Noch bis zum Donnerstag zeigen renommierte Designer ihre Kollektionen für das Frühjahr 2017. Die New Yorker Fashion Week ist traditionell der Auftakt der internationalen Modewochen, bei denen Schauen in London, Mailand und Paris folgen.