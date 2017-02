Es war eine eher unglückliche Niederlage, weil die Schweizer zu Beginn der ersten Halbzeit 5:2 führten und gleich nach der Pause ebenfalls so etwas wie in einen Spielrausch gerieten und einen Rückstand in eine 17:16-Führung kehren konnten.

Doch die vier von den ukrainischen Schiedsrichtern in Serie sehr umstritten ausgesprochenen Zweiminutenstrafen brachten die Gäste aus dem Konzept. St. Otmars mit 6 Treffern erfolgreichste Torschütze Benjamin Geisser erklärte nach dem Spiel: "Diese Partie hätten wir nicht verlieren müssen. Aber noch ist alles offen."

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag in der Kreuzbleiche-Halle in St. Gallen statt.