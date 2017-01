Sefolosha durfte nach dem 10. Sieg der Hawks im 13. Spiel des Jahres auf einen gelungenen Abend zurückblicken. Er gewann mit Atlanta, dem Leader der Southeast Division, auch dritte Saisonduell mit Chicago. 18 Punkte bedeuteten den persönlich zweitbesten Wert der Saison. Bisherige Rekordmarke sind die 20 Zähler, erreicht am 9. November beim 115:107 gegen... die Chicago Bulls.

Clint Capela verlor mit den Houston Rockets bei den Boston Celtics 109:120. Der Genfer Center brachte es in 20 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte und 7 Rebounds. Boston, das zuvor drei Mal in Folge verloren hatte, drehte die Partie dank Isaiah Thomas im letzten Viertel. Thomas warf in der entscheidenden Phase des Spiels elf Punkte in Serie.