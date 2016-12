Sefolosha stand zum zweiten Mal in Folge in der Startformation. Der Waadtländer erzielte zehn Punkte, holte fünf Rebounds herunter und gab ebenso viele Assists. Bester Werfer bei den Hawks war Center Dwight Howard mit 23 Punkten. Atlanta belegt in der Eastern Conference mit einer Bilanz von 11:12 Siegen derzeit lediglich Rang 10.

Weiterhin gut in Form ist Sefoloshas Landsmann Clint Capela mit Houston. Die Rockets feierten beim 134:95 zuhause gegen die Los Angeles Lakers bereits den vierten Sieg in Folge. Capela steuerte zwölf Punkte, neun Rebounds und zwei Assists zum insgesamt 14. Saisonsieg im 22. Spiel von Houston bei. Die Rockets belegen im Westen Platz 4.