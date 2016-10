Der Schweizer Ironman-Rekordsieger (neun in Zürich, elf insgesamt) strebt die eindrucksvolle Marke vom zehnten Ironman-Sieg in Zürich an.

Mit zwölf Ironman-Triumphen wäre Schildknecht alleiniger Rekordhalter vor der sechsfachen Ironman-Weltmeisterin Natascha Badmann (11 Titel). Die zweifache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf (29) hält nach nur gut zwei Jahren mit Starts auf der Langdistanz bereits bei sieben Siegen. Drei ihrer ersten Plätze errang Ryf mit Streckenrekord.