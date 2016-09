Nach seinem Besuch beim Formel-1-Rennen von Singapur twitterte der 37-Jährige ein Foto von sich vor einem Teller Reis und kommentierte: "Nasi Goreng zum Mittagessen, halte es in Singapur mit der örtlichen Küche".

"Nasi Goreng" aber ist der indonesische Begriff für "gebratenen Reis", und Ferdinands Unterstellung, das Gericht könnte nicht aus Indonesien stammen, sorgte bei Singapurs Nachbarn für einigen Aufruhr im Internet.

Daraufhin erinnerten empörte Internetnutzer in Singapur und Malaysia daran, dass Gerichte aus gebratenem Reis in den meisten Ländern der Region weitverbreitet seien. Schliesslich schritt Ferdinand ein: "Entspannt euch, Leute... 'örtlich' in Südostasien", twitterte er am Montag.