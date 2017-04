Endlich kommt der Frühling. Das Wetter lädt ein, sich im Freien zu bewegen – es ist Zeit für die «GOIN6WEEKS». Der Luzerner Mehretappen-Volkslauf startet am Mittwoch, 19. April 2017 in Sursee. An sechs aufeinander folgenden Mittwochabenden werden je rund 400 Sportlerinnen und Sportler erwartet.