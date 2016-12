Darauf gehofft, dass er es noch einmal schafft, dass er quasi den Sechser im Pferde-Lotto zieht, hat er immer. Insgeheim hat er auch die ganzen 26 Jahre daran geglaubt – und dafür viel Zeit und Energie investiert. Er hat in seinem Ausbildungs- und Pensionsstall im aargauischen Wallbach, den er zusammen mit seiner Frau Rosmarie führt, Pferd um Pferd aufgebaut, junge Pferde nachgezogen und war all die Jahre bei nationalen Turnieren mit von der Partie – doch ganz nach oben, an die Weltspitze, reichte es ihm nicht mehr. «Irgendwann standen wir immer an.»

Der Anruf kam unverhofft

Das «Heimweh in den Springzirkus», wie Gabathuler das Ziehen in jeder Faser nennt, wurde nie kleiner – und so deponierte er im letzten Jahr bei Richard Bayha, dem Besitzer des Hofgutes Kaltenherberge, er stünde bereit, sollte Thomas Straumann einen Reiter suchen.

Das Telefon von Straumann, der Gabathuler stets schätzte, kam im Spätsommer. «Ich war dann im ersten Moment doch baff», erzählt Gabathuler. Zweimal überlegen musste er es sich nicht. Er besprach das Angebot gleichentags mit seiner Frau, an der in Zukunft mehr Arbeit im heimischen Stall hängenbleiben wird. Er lacht. «Sie gab grünes Licht.» Für die Operation Comeback.