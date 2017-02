Bereits 2013 schaffte es das kleine gallische Dorf aus dem Surbtal ins Final Four. Vor vier Jahren unterlagen die Endinger dem haushohen Favoriten mit 25:28. Diesmal setzten sich die Aargauer gegen den Abstiegsrundenteilnehmer GC Amicitia mit 28:26 durch und stehen heute Sonntag erstmals in der Vereinsgeschichte im Schweizer Cupfinal.

In der Meisterschaft läuft es rund. Nur gerade zwei Niederlagen musste das Team von Trainer Peter Szilagyi während der ganzen Saison hinnehmen. Beide gegen den TV Solothurn. Die letzte liegt nur gerade eine Woche zurück und war die höchste Niederlage, welche die Endinger jemals in der Nationalliga B kassierten. „Man kann verlieren aber nicht so“, stellt Trainer Peter Szilagyi unmissverständlich klar. Es setzte ein paar harsche Worte und ein Straftraining ab.

Starke Reaktion

Doch von Verunsicherung war nach dieser derben Niederlage nichts zu spüren. Nach 20 Minuten lagen die Endinger mit 10:5 in Führung, bis zum Seitenwechsel waren es immer noch zwei Treffer für die Aargauer.

In einer äusserst harten und umkämpften Partie – mit insgesamt 13 Zweiminutenstrafen - kamen die Zürcher im zweiten Umgang noch einmal heran. Doch die Endinger liessen sich den ersten Einzug in den Schweizer Cupfinal in der Vereinsgeschichte nicht mehr nehmen. „Wir haben gegen Solothurn so richtig auf die Fresse bekommen. Entschuldigen sie meine Ausdrucksweise, aber man kann es nicht anders sagen“, erklärt Szilagyi und freute sich dann doch noch: „Aber die Mannschaft hat einer starke Reaktion gezeigt und daraus gelernt“.

Christian Riechsteiner ganz stark

Überragend war einmal mehr Captain Christian Riechsteiner, mit neun Treffer der erfolgreichste Werfer seines Teams. Der Rückraumspieler, der seine ganze Karriere bei Endingen spielte, wurde auch zum besten Akteur seines Teams ausgezeichnet. Ebenfalls ganz stark spielten Goalie Dario Ferrante, der am Ende der Saison zum HSC Suhr Aarau wechselt, und die Mannschaft in den heiklen Phasen im Spiel hielt. Die ganze Mannschaft agierte stark und geschlossen in der Verteidigung und im Angriff glänzte einmal mehr Kreisläufer Leonard Pejkovic, der sieben Tore erzielte und zahlreiche Penalties und Zeitstrafen herausholte.

Den verdienten Lohn dürfen sich die Endinger heute Sonntag abholen, wenn sie ab 15.30 Uhr in Olten um den Schweizer Cupsieg spielen. Und falls sie nochmals einen Coup landen und die Cuptrophäe ins Surbtal holen, spielen sie nächstes Jahr im Europacup. Aber auch falls sie gegen den späteren Schweizer Meister unterliegen sollten, gibt es eine Möglichkeit, dass in der nächsten Spielzeit internationale Partien in der Go Easy Arena in Station Siggenthal zu bewundern sind. Wie brachte es Trainer Szilagyi so schön auf den Punkt: „Wir haben nichts zu verlieren“.