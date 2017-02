Eigentlich hätte der Grossanlass gemäss den Baselbieter Schwingern in Aesch BL durchgeführt werden sollen. Bauern, die ihr Land nicht zur Verfügung stellen wollten, machten den Schwingern aber einen Strich durch die Rechnung. Danach war für kurze Zeit das Basler "Joggeli" als Austragungsort im Spiel.

Die Schwingerverbände von Basel-Stadt und Baselland gaben nun am Freitag bekannt, dass das Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln stattfinden soll. Laut einer Studie ist die Durchführung des Anlasses auf dem Gemeindegebiet möglich und in allen untersuchten Fachbereichen machbar.

Der vorgesehene Perimeter habe viele Vorteile. Auf kurzer Distanz stünden rund 30 Hektaren Fläche für das Festzentrum, die Arena, das Steinstossen, Verpflegungs- und Unterhaltungszelte sowie für das Public-Viewing zur Verfügung, heisst es in der Mitteilung.

Das vorgesehene Festzentrum Leimen-Hüften sei zudem in der Nähe der geschichtsträchtigen Hülftenschanz und ermögliche ein Schwingfest in einer landschaftlich schönen Umgebung.

Das "Eidgenössische" findet als grösstes Sportereignis der Schweiz alle drei Jahre statt. Den Entscheid über den Austragungsort 2022 fällen die Abgeordneten des Eidgenössischen Schwingerverbands im Frühling 2018.