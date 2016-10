Vor 38'091 Zuschauern im ausverkauften Progressive Field führten die Gastgeber nach dem ersten Inning mit 2:0, bauten die Führung im vierten Inning aus und machten den Sieg im achten Durchgang perfekt.

Spiel 2 findet in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit ebenfalls in Cleveland statt. Die Indians warten seit 1948 auf den Titel in der World Series, die Chicago Cubs bereits seit 108 Jahren. Sie sind damit die Mannschaft mit der längsten Durststrecke ohne Meisterschaft eines Profiteams aus einer der vier Top-Sportarten Basketball, Eishockey, American Football und Baseball.