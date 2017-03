Am Tag nach dem «Wunder vom Camp Nou» staunt die ganze Welt über den Barcelona. Mit einem 6:1-Heimsieg machen Messi und Co. das 0:4 aus dem Hinspiel wett und qualifizieren sich doch noch für den Champions-League-Viertelfinal.

So gross die Freude in Barcelona, so gross der Frust beim PSG. Und der Sündenbock ist schnell gefunden: Der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin. Gleich mehrmals entscheidet er bei strittigen Szenen zu Gunsten von Barcelona und gegen die Franzosen. Zu Recht? Wir haben nochmals genau hingeschaut.

11. Minute: Penalty für PSG?