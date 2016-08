Ein Leben als Profi? Das wäre Mario Thürig schnell zu langweilig. «Man kann gar nicht so viel trainieren, dass man den ganzen Tag etwas zu tun hat», sagt er. Und schon sind wir mittendrin in einem Thema, das jeden Schwinger im Lauf der Karriere früher oder später beschäftigt: Soll ich mein Arbeitspensum reduzieren, um in einem Sport, der immer professioneller wird, zu bestehen?

Mario Thürig hat es versucht. Zwei Jahre lang arbeitete er 80 Prozent. Doch dann war er oft verletzt. «Ich konnte gar nicht das Optimum herausholen», wie er sagt. «Und nur darum geht es.» Heute arbeitet er wieder Vollzeit. «Der Job ist Ausgleich zum Schwingen und umgekehrt.» Und Arbeit lenkt ab, wenn er mal wieder mit Stöcken unterwegs ist.

Immer wieder zurückgekehrt

Verletzungen begleiten den Aargauer aus Möriken schon lange. Zuletzt ist Thürig mehr als ein Jahr ausgefallen: Kreuzbandriss. Ausgerechnet, als er auf dem Höhepunkt war. 2014 siegte er auf der Schwägalp. «Und wenn ich gesund geblieben wäre, hätte ich für das ‹Eidgenössische› höhere Ziele.»

Das heisst: Er hätte vom Königstitel geträumt. Vier eidgenössische Kränze hat Mario Thürig schon, bei vier Teilnahmen. In Estavayer soll es nun der fünfte werden. Doch dafür muss es erst klappen mit der Teilnahme. Am Nordwestschweizerischen hat er sich am vergangenen Wochenende das Kreuzband gezerrt. Schon wieder eine Verletzung. «Doch ich bin zuversichtlich, dass ich bis zum ‹Eidgenössischen› fit bin», sagt er.

Mario Thürig weiss aus Erfahrung, dass es schnell gehen kann. In beide Richtungen. Und er weiss, dass eine Verletzung schnell alles verändert. Obwohl er bisher stets zurückgekommen ist. «Weil ich den Schwingsport liebe.»