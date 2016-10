So viele Fragen. So viele «Wenn» und «Aber». So viele Spekulationen. So viele Träume. Aber am Ende ist es ganz einfach. Johann Zarco (26) lässt Tom Lüthi (30) nicht eine Sekunde der Hoffnung. Er dominiert beim GP von Malaysia in Sepang das Training, holt sich die Poleposition im Qualifying, gewinnt das Rennen und damit auch die Weltmeisterschaft. Im grossen Moto2-Drama blieb dem Emmentaler nur die Rolle des Statisten.



Zarco zieht in Sepang zusammen mit Franco Morbidelli und Jonas Folger davon. Hektik kommt während des Rennens nie auf. Sechs Runden vor Schluss übernimmt der Franzose die Führung und gewinnt das zweitletzte Rennen dieser Saison. Lüthi bleibt vom Start weg in der Verfolgergruppe gefangen, pendelt zwischen Rang acht und sechs.

Er hat gar nie eine Chance, den WMLeader herauszufordern und braust schliesslich auf Platz sechs über die Ziellinie. Er schildert sein Abenteuer nach dem Rennen so: «Gleich nach dem Start hat es Lorenzo Baldassari übertrieben und ist mir zweimal unfair in die Quere gekommen. Danach musste ich erst meinen Rhythmus wiederfinden. Aber Zarco war heute einfach besser und hat mit einer grossartigen Leistung das Rennen und die Weltmeisterschaft gewonnen. Davor kann ich nur den Hut ziehen und gratulieren.»

Blickt er mit Wehmut auf die verpasste Chance zurück? «Eine gute Frage. Die Chance auf den Weltmeister-Titel ist ja unverhofft noch einmal gekommen. Niemand hatte eigentlich mehr mit mir gerechnet. Aber natürlich habe ich an den WM-Titel gedacht und ein bisschen geträumt. So gesehen gibt es schon ein bisschen Wehmut. Aber andererseits ist es cool, dass ich es geschafft habe, doch noch um den Titel zu fahren. Ich habe auch allen, die nörgeln, ich sei inzwischen zu alt, die richtige Antwort gegeben. Und ich fühle es: Das war noch nicht meine letzte Chance. Es ist noch lange nicht vorbei. Ich bin motiviert und habe Spass am Rennsport wie eh und je.»

Tatsächlich sehen die Aussichten für Lüthi gut aus: Zarco, Folger, Alex Rins und Sam Lowes steigen in die Königsklasse MotoGP auf. Lüthi wird für die WM 2017 Topfavorit sein. Er sagt, der Titel müsse nächste Saison das Ziel sein. «Ohne Wenn und Aber». Es brauche im Winter keine Revolution im Team. «Ich habe im Laufe dieser Saison sehr viel gelernt. Es gelingt mir inzwischen viel besser, Erfahrungen von einem Rennen auf das nächste umzusetzen und mich ständig zu verbessern. So müssen wir weitermachen.» Lüthi wird auch 2017 mit Cheftechniker Gilles Bigot arbeiten und eine Kalex-Maschine fahren.

Der Rennsport wird durch so viele Faktoren beeinflusst, dass es unmöglichst ist, den Erfolg auf der Strecke zu programmieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Kontrolle über jene Faktoren, die berechenbar sind: Teamstruktur, Technik, Organisation und Material. Ein Hexenmeister in der minuziösen Planung ist der Teamchef von Ajo Motorsport Aki Ajo.