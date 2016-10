Wobei: Die Strahlkraft des Tigers ist trotz sinkender Leistungskurve und Sexeskapaden immer noch so gross, dass die Golfer neben ihm beinahe wie Statisten wirken. Ein Grossteil der Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf Woods und die Frage: Wann kehrt der Superstar auf die Greens zurück?

Die Antwort: Er plant nach seiner schweren Rückenverletzung das Comeback. Woods will vom 13. bis 16. Oktober am Safeway Open im kalifornischen Napa Valley an den Start gehen. Glänzt er jetzt wieder in einer Hauptrolle?