Das Sportgeschehen in Melbourne am Freitag

Stan Wawrinka steht am Australian Open in Melbourne in den Achtelfinals. Der 31-jährige Romand gewann in der 3. Runde gegen den Serben Viktor Troicki (ATP 35) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).

In den Achtelfinals, in denen Wawrinka im Vorjahr scheiterte, trifft der Schweizer auf Andreas Seppi (ATP 89). Der Südtiroler setzte sich gegen den Belgier Steve Darcis in vier Sätzen durch.

Die Australian Open live: Verfolgen Sie die Spiele der dritten Runde im Stream: