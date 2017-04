Der Tscheche setzte sich in der 1. Runde des Masters-Turniers in Monte Carlo im Linkshänder-Duell 7:6 (7:3), 6:3 gegen den Deutschen Mischa Zverev (ATP 35) durch. Das bisher einzige Duell mit der Nummer 54 der Welt gewann Wawrinka beim US Open 2014 in drei hart umkämpften Sätzen.

An das Fürstentum an der Côte d'Azur hat Vesely allerdings gute Erinnerungen. Auf dem Weg in die Achtelfinals bezwang er im letzten Jahr den damaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic.