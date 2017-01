Die Schweizer Matches und grosse Überraschungen vom Sonntag

Roger Federer steht zum 13. Mal im Viertelfinal des Australian Open. Nach Tomas Berdych schlug der 35-jährige Basler im Viertelfinal mit der Weltnummer 5 Kei Nishikori einen weiteren Top-Ten-Spieler. In 3:24 Stunden setzte sich Federer nach einem 0:4-Rückstand zu Beginn 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 durch.

Einen Viertelfinal hat der vierfache Australian-Open-Champion im Melbourne Park noch nie verloren. Auch diesmal ist er am Dienstag gegen den Murray-Bezwinger Mischa Zverev (ATP 50) der Favorit. Federer hat beide bisherigen Partien gegen den Deutschen ohne Satzverlust gewonnen.

Stan Wawrinka steht zum vierten Mal in den Viertelfinals des Australian Open. Der Champion von 2014 setzte sich im Achtelfinal in knapp zweidreiviertel Stunden 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) gegen den Südtiroler Andreas Seppi (ATP 89) durch und trifft am Dienstag auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12).

Mischa Zverev (29) hat bei den Australian Open für eine große Überraschung gesorgt und steht nach einem famosen Sieg über den topgesetzten Andy Murray völlig überraschend im Viertelfinal von Melbourne. Der Weltranglisten-50. aus Hamburg entzauberte den zweimaligen britischen Wimbledonsieger Murray beim 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 und bezwang damit erstmals in seiner Karriere einen Weltranglistenersten.

Nach Murray ist auch bei den Frauen die Weltranglistenerste Angelique Kerber ausgeschieden. Die Vorjahressiegerin verlor im Achtelfinal gegen die 34 Plätze schlechter klassierte Amerikanerin Coco Vandeweghe 2:6, 3:6.

