Teichmann verlor in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota in der Startrunde gegen die als Nummer 2 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 38) in gut eineinhalb Stunden 0:6, 4:6. Die 19-jährige Linkshänderin aus Biel bekundete vor allem zu Beginn des Spiels grosse Mühe mit ihrer Gegnerin. Erst im zehnten Anlauf gewann sie ihr erstes Game.

Bogota war für Teichmann dennoch eine Reise wert. Sie qualifizierte sich erst zum dritten Mal überhaupt für das Hauptfeld eines WTA-Turniers und wird sich nächste Woche in der Weltrangliste erstmals in den Top 200 wiederfinden.

Ihren einzigen Sieg auf der WTA-Tour feierte Teichmann vor einem Jahr in Strassburg gegen die Japanerin Kurumi Nara, die damalige Weltnummer 87.