Gegen die Weltnummer 1 Andy Murray spielt Roger Federer am kommenden Montag. Im Zürcher Hallenstadion tragen die beiden Tennisstars den «Match for Africa» aus. Der Erlös geht zugunsten der Roger Federer Foundation. Die Stiftung unterstützt benachteiligte Kinder im südlichen Afrika und in der Schweiz.

Im exklusiven Gespräch mit «Tele Züri»-Moderator Markus Gilli spricht Federer über sein privilegiertes Leben, sein wohltätiges Engagement und sein skandalfreies Privatleben.

