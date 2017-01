Die Schweizer Weltnummer 59 Belinda Bencic war am Ende weit von einer Überraschung gegen Serena Williams entfernt. Trotz eines gelungenen Starts und einer Steigerung am Schluss verlor die 19-jährige Ostschweizerin in der 1. Runde des Australian Open in 79 Minuten 4:6, 3:6 gegen die sechsfache Australian-Open-Siegerin.