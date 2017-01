Ein letzter Fehler des am Ende völlig entkräfteten Alexander Zverev (ATP 24) beendete die Partie in der Rod Laver Arena, die den Zuschauern einen spektakulären und hochstehenden Abnützungskampf bot. 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 lautete nach 4:09 Stunden das Verdikt zugunsten Nadals, der 2009 das Turnier in Down Under gewonnen hat.

Die Entscheidung fiel im fünften, gut zehn Minuten dauernden Game des entscheidenden Durchgangs, als Nadal nach mehreren langen und kräftezehrenden Ballwechseln das Break realisierte. Spätestens danach waren die Verschleisserscheinungen beim deutschen Teenager offensichtlich, beim folgenden Seitenwechsel liess er sich wegen Muskelkrämpfen im Oberschenkel kurz behandeln.

In den Achtelfinals trifft Nadal, der seit seinem Sieg in Roland Garros 2014 nie mehr die Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers erreichte, auf den Sieger der Partie zwischen Gaël Monfils aus Frankreich, der Nummer 6 der Welt, und dem Deutschen Philipp Kohlschreiber.