Die Französinnen sind am 11. und 12. Februar in Genf der Schweizer Gegner in den Viertelfinals. Die 37-jährige Mauresmo übernahm das Amt im Juli 2012 und führte die Mannschaft in diesem Jahr in den Final, der am letzten Wochenende gegen Tschechien 2:3 verloren ging.

Von Juni 2014 bis Mai 2016 trainierte die frühere Weltranglisten-Erste auch den Schotten Andy Murray.