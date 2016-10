2010 war Rafael Nadal Federers Partner für die Exhibition, 2014 Landsmann und Olympia-Gold-Partner Stan Wawrinka. "Ich bin sehr glücklich, dass Andy spontan zugesagt hat, in Zürich zugunsten meiner Stiftung anzutreten", freut sich Federer über die Teilnahme des je zweifachen Wimbledon- und Olympiasiegers im Zürcher Hallenstadion. "Noch mehr freue ich mich aber darauf, im kommenden Frühling endlich wieder vor meinen Fans zu spielen." Wegen seiner Verletzungspause bis Ende Jahr verpasst der 17-fache Grand-Slam-Champion auch die Swiss Indoors Ende Monat in Basel.

Tickets für die "Exhibition Night" mit attraktivem Rahmenprogramm sind ab 16. November bei Ticketcorner erhältlich. Der Reinerlös des Abends fliesst vollständig in die Roger Federer Foundation. Die Stiftung fördert Kinder in Armut und unterstützt Bildungsprojekte in sieben Ländern im südlichen Afrika und in der Schweiz. 275'000 Kinder profitieren aktuell von den Programmen.