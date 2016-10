Nishikori benötigte bei seiner dritten Teilnahme an den Swiss Indoors etwas Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Kein Wunder: Der 26-Jährige bestritt in Basel erst die zweite komplette Partie seit dem US Open, wo er im Halbfinal am späteren Sieger Stan Wawrinka gescheitert war. In Tokio Anfang Oktober hatte er wegen einer Gesässmuskelverletzung in der 2. Runde aufgeben müssen. Sein Start bei den Swiss Indoors war danach lange Zeit fraglich gewesen.

Nun konnte Nishikori in Basel als erster Asiate das Turnier in der St. Jakobshalle offiziell eröffnen. Im Anschluss an den Auftritt der walisischen Mezzosopranistin Katherine Jenkins startete er holprig in den Match, nutzte dann aber die ersten Breakmöglichkeiten beim Stand von 6:5 zum Gewinn des ersten Satzes. Und danach war Nishikori von Lajovic, dem Weltranglisten-78., nicht mehr aufzuhalten.

Sein nächster Gegner ist am Mittwoch entweder der Franzose Nicolas Mahut (ATP 41) oder der Italiener Paolo Lorenzi (ATP 38). Nishikori, der schon seit drei Tagen in Basel trainiert, macht kein Geheimnis daraus, dass sein Ziel der Turniersieg ist. 2011 kam er diesem bei seinem Basel-Debüt nahe: Nach einem Erfolg gegen Novak Djokovic scheiterte er erst im Final an Rekordsieger Roger Federer.